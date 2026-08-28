Saldrá caro apartar lugar en la calle

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Colocar una cubeta, una silla, un cono o cualquier objeto para impedir que otro vehículo ocupe un cajón de estacionamiento en la vía pública podría representar una multa de hasta mil 800 pesos en Ciudad Victoria, además del retiro de los artículos utilizados.

La reciente reforma a la Ley de Tránsito busca evitar que particulares bloqueen o reserven espacios que forman parte de la vía pública mediante objetos, estructuras, señales o cualquier otro mecanismo que limite su uso cuando el estacionamiento está permitido.

La Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Victoria, a cargo de Livio César Flores Rodríguez, ha señalado que las sanciones económicas por esta conducta pueden ubicarse entre los 500 y los mil 800 pesos.

Con la nueva disposición estatal, las autoridades podrán intervenir cuando detecten la colocación de objetos destinados a reservar espacios de estacionamiento. Si se logra identificar a la persona responsable, se podrá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y aplicar las medidas contempladas en la normatividad aplicable.

La reforma tampoco fija una cantidad única para todos los municipios, ya que cada Ayuntamiento deberá realizar las adecuaciones necesarias a sus reglamentos y establecer el procedimiento para el retiro, resguardo y eventual devolución o destino de los objetos asegurados, así como las sanciones administrativas correspondientes.

Para ello, los gobiernos municipales cuentan con un plazo de hasta 90 días naturales para armonizar sus disposiciones locales con la nueva legislación.

En el caso de Ciudad Victoria, la autoridad municipal ya ha advertido sobre la aplicación de multas de entre 500 y mil 800 pesos para quienes pretendan apropiarse de manera indebida de un espacio en la calle.

De esta manera, dejar una silla, un bote, una piedra, una cubeta o un cono afuera de una vivienda o negocio para evitar que alguien más se estacione puede tener consecuencias económicas, pues los espacios de la vía pública no pueden utilizarse como cajones exclusivos por decisión de particulares.