Onapafa busca nuevo esquema de regularización para vehículos de procedencia extranjera tras fallo del anterior decreto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

El anterior decreto de regularización dejó fuera a propietarios de vehículos de procedencia extranjera y, además, no les otorgó un documento aduanero que acreditara plenamente la legal importación de sus unidades, por lo que la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onapafa) buscará que el Gobierno federal emita un nuevo esquema.

El coordinador estatal de Onapafa, Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, informó que la organización pretende presentar una nueva iniciativa o reforzar la propuesta que el Gobierno del Estado ya entregó a la Presidencia de la República, con el objetivo de incorporar a los vehículos que no pudieron regularizarse.

“Vamos nosotros a meter una iniciativa o a reforzar la iniciativa que ya el Gobierno del Estado presentó ante la Presidencia de la República para poder que se regularicen los vehículos que quedaron sin regularizar”, declaró.

Zúñiga Maldonado señaló que uno de los principales problemas del programa anterior fue que concluyó antes del plazo originalmente previsto, dejando a propietarios que sí pretendían realizar el trámite sin una alternativa clara para legalizar sus vehículos.

“Se quedaron muchos vehículos que sí pretendían regularizar las personas, pero terminó; se cerró un año antes del oficialmente previsto”, afirmó.

Para respaldar la nueva solicitud, Onapafa convocará a los propietarios interesados a acudir a sus oficinas para firmar una carta y presentar una copia de su credencial para votar y del título del vehículo.

La documentación servirá, explicó, para acreditar que quienes solicitan el beneficio son los propietarios de las unidades y para integrar una petición formal ante la Presidencia de la República.

El dirigente consideró que un nuevo decreto podría concretarse si las organizaciones y los gobiernos estatales se coordinan para exigirlo, incluso aquellos estados que no fueron incluidos en el programa anterior, pero que tienen una problemática similar con vehículos estadounidenses.

“Si lo solicitamos o si se unen todos los estados que entraron al decreto, hasta los que no entraron, nada más que tengan vehículos americanos, yo creo que sí se puede dar ese énfasis que se necesita para que el decreto continúe y sea económico y accesible”, expresó.

Onapafa también pretende que el próximo proceso se realice directamente a través de las aduanas y que se expida un pedimento, a fin de evitar que los propietarios queden únicamente con una constancia derivada de un convenio entre la Federación y los estados.

Zúñiga Maldonado sostuvo que el esquema anterior permitió la regularización de numerosos vehículos, pero no entregó a los beneficiarios un documento aduanero que acreditara la legal importación de las unidades.

Actualmente, añadió, algunos vehículos que ya se encuentran dentro del país pueden regularizarse mediante el pedimento A3; sin embargo, este procedimiento también presenta dificultades para que los propietarios puedan obtener placas.

Entre las causas por las que algunos automóviles quedaron fuera del decreto, mencionó que no cumplían con los requisitos establecidos, ya fuera por la fecha de ingreso al país o por tratarse de vehículos considerados como pérdida total.

También reconoció que algunos propietarios no mostraron interés en realizar el trámite, aunque insistió en que otros sí buscaban regularizar sus unidades y quedaron impedidos por el cierre anticipado del programa.

El Coordinador de Onapafa advirtió que el ingreso de vehículos extranjeros más recientes continúa, por lo que consideró urgente establecer reglas claras, un costo accesible y un procedimiento con respaldo aduanero que evite prolongar la incertidumbre de los propietarios.