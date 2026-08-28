Chino Huerta revela que se ofreció a Pumas: “conseguí el número de Antonio Sancho”

César Huerta únicamente tenía a Pumas en su mente. Después de que las cosas no salieran del todo bien en Anderlecht, el Chino buscó alternativas e incluso quiso aferrarse a Europa, pero ante el panorama, el atacante mexicano solo tuvo un club en su cabeza: Universidad Nacional.

¿Cómo se negoció la llegada del Chino Huerta a Pumas?

El nuevo ‘10’ de Pumas reveló cómo se dio su fichaje, al conseguir el número de Antonio Sancho, Vicepresidente Deportivo del club, para la posibilidad de llegar al conjunto auriazul. A partir de ahí las negociaciones se aceleraron.

“Es parte de la vida, uno planea, se traza objetivos a corto, mediano y largo plazo. Hice todo lo que estuvo en mis manos para poder cumplirlos. No se logró y mi primera idea en la mente al volver a México fue Pumas. Antonio lo sabe muy bien, conseguí su número, me puse en contacto con él y a raíz de eso todo avanzó muy rápido.

Para mí esto no lo veo como un retroceso, al contrario. Pasé un año difícil y esta es una oportunidad para volver a reinventarme y hacer las cosas de la mejor manera. Disfrutar, que es lo que necesito, disfrutar otra vez de jugar al futbol porque llevo varios meses sin poder estar en una cancha. Eso para mí es lo más importante y lo que me da la felicidad. Por eso estoy aquí, porque quiero jugar, necesito jugar, quiero sumar y mi compromiso es al 100 por ciento con la institución que de nuevo me abre los brazos y me da esta oportunidad maravillosa. Me siento muy afortunado y bendecido”, dijo Huerta en su presentación como jugador de Pumas.

El Vicepresidente Deportivo, Antonio Sancho también comentó sobre el regreso del Chino y lo fácil que fue negociar su llegada, además de valorar lo que representa para la institución y para el objetivo de levantar la ansiada octava.

“Como dijo el Chino, esto se dio hace tres semanas con el primer contacto básicamente. A partir de ahí avanzamos muy rápido. Luego empezaron a salir otros clubes, pero la verdad es que nosotros ya estábamos resueltos. Era lo que queríamos, todos sabemos lo que es para Pumas, su manera de jugar. Queríamos a alguien de ofensiva y que pudiera jugar por izquierda, para cubrir un poco la salida de Jordan en su momento y luego lo que le pasó desafortunadamente a Sebastián. Siempre dijimos que queríamos reforzar para pensar en campeonatos.

Desde que llegué hace seis meses se los dije, muchos no me creyeron que esa era mi intención. Reforzamos al equipo y hoy lo volvemos a hacer con la mente en conseguir esa octava. No lo pudimos conseguir el torneo pasado y qué mejor que con todos los refuerzos que llegaron para este torneo. Nuestra idea es sumar y tratar de conseguir ese título que tanto queremos”, expresó Sancho.

Debut, todavía a la espera

Huerta no viajará a Tijuana, debido a que todavía está a la espera del pase internacional, por lo que su regreso a las canchas con la camiseta auriazul aún está indefinido, además de necesitar tomar ritmo tras varias semanas de inactividad.