Creatividad, innovación y nuevas herramientas para transformar la educación

La Directora General del ITACE, Dra. Claudia Anaya Alvarado, participa en la Reunión de Directoras y Directores Generales de los CECyTE, la cual dio inicio con el taller “Mentes en Movimiento y Dirección Creativa”, que se lleva a cabo en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

El encuentro es presidido por la Lic. Lucía Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTE Coahuila, y cuenta con la participación del Mtro. Iván Flores Benítez, Coordinador Nacional de los Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTE, así como del Mtro. Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, Secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Durante la jornada se abordan temas de gran relevancia como los Impulsores de Paz, la aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo, así como el uso de los dispositivos móviles en las aulas, impulsando nuevas formas de innovar y transformar los procesos educativos.

Desde el ITACE fortalecemos la colaboración y el intercambio de experiencias para brindar a nuestras y nuestros estudiantes una educación innovadora, creativa y acorde a los desafíos del presente y del futuro.