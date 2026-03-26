Impulsan capacitación para mujeres con salarios de hasta 60 mil pesos en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, destacó el impulso a la capacitación laboral, especialmente dirigida a mujeres, como una estrategia clave para fortalecer el desarrollo social y económico en el estado.

Subrayó la importancia de apoyar a este sector al señalar que “cuando se le ayuda a la mujer se mejora el tejido social, se mejora la familia, Tamaulipas y México y todo el mundo”.

Asimismo, enfatizó el papel de las mujeres en el ámbito productivo, “las mujeres somos personas emprendedoras y muy trabajadoras, es algo innato que traemos”.

En este sentido, anunció la apertura de cursos de capacitación enfocados en la operación de tractocamiones de quinta rueda, los cuales representan una oportunidad laboral con ingresos competitivos. “En tres meses, si ustedes se capacitan, van a poder ser operadoras de quinta rueda, ganando entre 40, 50, 60 mil pesos si son operadoras aquí en México”, explicó.

Añadió que las oportunidades pueden incrementarse en la zona fronteriza.

“Si se pasan allá por Matamoros, Reynosa y otras fronteras, es en dólares, pero ahí necesitan saber inglés”, puntualizó.

Los cursos iniciarán el 10 de abril en Matamoros y el 13 de abril en Nuevo Laredo, con clases teóricas los viernes y prácticas los fines de semana, gracias al respaldo del sector empresarial. “Empresarios de Matamoros que tienen los tractocamiones parados nos han prestado todo lo que se necesite… ahí van a aprender a manejar”, detalló.

Finalmente, invitó a la población a aprovechar estos programas de formación y emprendimiento.

“Tomen también un curso con nosotros, son rápidos… y a través de Fondo Tamaulipas o Hecho en Tamaulipas se les brinda el apoyo para que puedan tener un dinero y poner su negocio”, concluyó.