«Incremento de Empleo Temporal en Restaurantes de Tamaulipas por Semana Santa»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- — Como parte de los preparativos para Semana Santa, el sector restaurantero prevé incrementar su plantilla laboral, reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Victoria, Jesús Arnoldo Gómez González.

Señaló que algunos establecimientos, especialmente aquellos ubicados cerca de ríos, presas o playas, están contratando personal temporal.

“Algunos compañeros ya se están preparando, sobre todo quienes están ubicados en zonas de ríos, presas o playas, donde la asistencia de los visitantes y turistas es más concurrido”, refirió.

Si bien, aclaró, no es una regla general para la zona urbana, recalcó que los restaurantes con alta afluencia turística podrían incrementar su plantilla hasta en un 30 por ciento, únicamente para cubrir los días de mayor demanda.

“Es difícil darte un porcentaje en sí, pero si por ejemplo un restaurante tiene una plantilla de unas 10 personas en general entre cocina y meseros, pudiera incrementar sobre todo una o dos personas más en cocina, y un par de meseros más. Es un ejemplo que te estoy poniendo, estamos hablando un porcentaje de un 30 por ciento aproximadamente”, puntualizó.

Para finalizar, acotó; “son empleos que tú los negocías, o haces una contratación para los días de Semana Santa nada más, si es que se requiera, no en todos los casos se requiere”.