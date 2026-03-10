Destaca ITACE avances históricos en educación técnica en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) reafirmó su compromiso con la educación de calidad para sus estudiantes. Así lo informó su directora general, Claudia Anaya Alvarado, durante su participación en rueda de prensa, acompañando al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Señor Gobernador, a nombre de toda la familia del ITACE le agradezco su firme compromiso con la educación de nuestros jóvenes. Gracias por hacer de Tamaulipas un gobierno con verdadera vocación educadora”, expresó al destacar los avances históricos en educación y una inversión sin precedentes para fortalecer el sector en Tamaulipas.

Recordó que el ITACE nació hace 41 años como una escuela de oficios fundada por el Profr. Arturo Lerma Anaya, y que gracias al impulso del entonces gobernador Américo Villarreal Guerra evolucionó hasta consolidarse como un modelo único que integra Bachillerato Tecnológico y Capacitación para el Trabajo.

Compartió que actualmente recibe en sus aulas a 5 mil 900 estudiantes en los planteles de Victoria, Altamira, Reynosa y Matamoros, con una retención superior al 90 % y una oferta de 12 carreras técnicas, incluyendo nuevas especialidades alineadas a la vocación productiva del estado, como: ciberseguridad, inteligencia artificial, logística, semiconductores y robótica.

En materia de logros nacionales, subrayó los primeros lugares obtenidos en Matemáticas y Humanidades en festivales académicos nacionales de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) 2025, así como el primer lugar nacional en el Concurso de Bandas de Guerra en categoría Media Superior.

En Educación Dual, informó que participan 450 estudiantes con igual número de convenios de aprendizaje, además de que se cuenta con 48 convenios para servicio social y prácticas profesionales, fortaleciendo la vinculación con el sector productivo.

Asimismo, resaltó que de 2023 a 2026 el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) ha atendido a más de 91 mil personas en distintos municipios, con una inversión superior a 32 millones de pesos, ampliando oportunidades para jóvenes, personas privadas de la libertad y migrantes.

“Tamaulipas se ha transformado y una muestra de ello es su educación. Con ‘Lealtad, Honor, Trabajo’, continuaremos transformando la educación y la capacitación para el trabajo en nuestro estado”, finalizó.