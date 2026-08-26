Cuerudos no suelta el mando

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Cuerudos cumple una semana más en lo más alto de la tabla general de la categoría Di-Oro de la Liga Regional de Futbol de Veteranos al cosechar 38 unidades.

Siendo el único equipo que por el momento se mantiene invicto, Cuerudos suma 12 victoria, dos empates y cero derrotas, récord que lo pone a dos puntos de Ébanos quien es segundo lugar.

ALEDSA FC subió de puesto y ya es tercero con 35 puntos; La Presa tiene 32 puntos, mismos que Deportivo Alvarado, con un punto menos está la Horacio Terán. Loma Alta es séptimo con 28 puntos y Deportivo Garli con 24 unidades.

SS Azteca tiene 23 puntos, le siguen Obrera Jr. y Santander Jiménez con 17 unidades, Panadería Don Loncho tiene 16 puntos, le sigue Chotaga con 12 unidades.

En la parte baja están los cuadros de Torna CIMED con ocho unidades, Guadalupe Mainero tiene siete puntos, Deportivo Rey suma seis puntos y con dos unidades esta Furia Azul.