La Presa y Ébanos libran feroz batalla por la cima

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los equipos de La Presa y Ébanos continúan peleando codo a codo por el liderato general de la categoría Di-Oro, luego de ocho jornadas disputadas en la Liga Regional de Futbol de Veteranos, ambos con 20 puntos.

Las dos escuadras se mantienen invictas en el campeonato, con marca de seis triunfos y dos empates; sin embargo, la diferencia de goles coloca a La Presa en la cima de la clasificación.

En el tercer puesto aparece Deportivo Alvarado con 19 unidades, mientras que Cuerudos se ubica en la cuarta posición con 17 puntos.

Horacio Terán y Loma Alta comparten 15 unidades, mientras que SS Azteca les sigue de cerca con 14 puntos.

Aledsa FC ocupa el octavo lugar con 13 unidades. Más abajo aparecen Deportivo Garu con 10 puntos, mientras que Obrera Jr. y Santander Jiménez suman ocho.

Por su parte, Panadería Don Loncho, Torna CIMED y Colegio de Abogados registran siete unidades cada uno, mientras que Deportivo Rey cuenta con seis puntos.

En la parte baja de la tabla se encuentran Chotaga con cinco unidades, Furia Azul con dos y Guadalupe Mainero como sotanero general con apenas un punto.