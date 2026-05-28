Abre Correcaminos sus puertas al talento tamaulipeco

Cd. Victoria, Tam.- Desde el martes 16 al viernes 19 de junio, el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras abrirá sus puertas a los jóvenes futbolistas que aspiran a cumplir su sueño de vestir la camiseta de Correcaminos, en las visorías programadas a partir de las 8 de la mañana.

La convocatoria es para futbolistas tamaulipecos nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, quienes deberán presentarse puntualmente con ropa adecuada para realizar trabajos en cancha, de color blanco en jersey, short y calcetas, además deberán portar espinilleras y si son menores de edad, acudir con una carta responsiva con copia de identificación emitida por el INE, de la madre, padre o tutor.

El compromiso del equipo representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es continuar con el impulso de los deportistas de nuestro estado, a través del equipo azulnaranja.