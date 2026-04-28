BRAVÍA REACCIÓN DE TDP

El juego de ida de los 16vos de final de filiales zona B en la LigaTDP arrojó como resultado un empate a dos goles entre Correcaminos y Tecos.

Los naranjas tuvieron una bravía reacción tras ir perdiendo 0-2 y lograr el empate a dos tantos.

Un once inicial de Correcaminos con 10 tamaulipecos.

Cómo lo habíamos señalado en la columna pasada, Correcaminos se reforzó con jugadores de Liga Premier y fueron la base con la que jugaron el partido de ida.

Seis elementos registrados en Liga Premier; Luis García,

Rafa Arce, Servando Aguilar,

Emilio López, Danilo Rincón y

Manuel Garza.

Correcaminos tuvo un promedio de edad de los 19 años y Tecos de 18.9; parejo en ese aspecto.

Rafa Arce marcó diferencia sin lugar a dudas, la experiencia en Premier y en Expansión, ya es pan comido en TDP, pieza clave en los goles y en la igualada.

No es nada nuevo que los equipos se refuercen, generalmente lo hacen con dos o tres jugadores, en esta ocasión si llama la atención la cantidad. Y sobretodo, cómo tratarlo con un amplio plantel que disputó 30 jornadas y algunos jóvenes tengan que quedarse con las ganas de jugar la liguilla.

Ojalá y veamos esta cantidad teniendo participación real en el primer equipo.

Ahora irán a Zapopan para jugar el juego de vuelta; veremos si Tecos no baja más elementos de Premier para equilibrar las cosas.

La moneda está en el aire y ambos planteles tienen con qué avanzar a la siguiente ronda.

Y recordar que la posición en la tabla no es factor para determinar quien avanza en caso de empate global, si hay empate, se van a penales.

Aldo García sigue mostrando su calidad y poniendo en claro el por qué varios equipos han puesto el ojo en él. Un defensa goleador y pinta para un buen futuro, ojalá así se le haga.

Manuel Garza, de los elementos de menor edad en Correcaminos, también está creciendo a pasos agigantados, su paso por Premier y los juegos de liguilla le irán dando mayor solidez y experiencia como jugador.

Así como el portero Leo Torres, es de los prospecto en la portería que tiene Correcaminos.

Ojalá se sumen más elementos con proyección.