“Vamos por la Liguilla”: Pereyra

+ El estratega de Correcaminos reconoce el mal funcionamiento ante Alebrijes, pero asegura que el equipo tiene posibilidades de clasificar a la fase final del Apertura 2026.

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de las sanciones, las lesiones y la irregularidad que ha mostrado Correcaminos en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, el estratega Gabriel ‘Místico’ Pereyra mantiene firme su objetivo de llevar al conjunto universitario a la Liguilla, cuando solamente restan tres jornadas para que concluya la fase regular.

En conferencia de prensa, el técnico argentino aseguró que el equipo se encuentra enfocado en conseguir los nueve puntos que quedan en disputa, de los cuales seis serán en el Estadio Marte R. Gómez.

“Estamos trabajando pensando pura y exclusivamente en obtener los tres puntos. Siento que ya es momento, estamos a tres jornadas, dos de local y una de visita, con posibilidades claras y, para mi gusto, viendo las matemáticas, con posibilidades muy altas de poder acceder a una Liguilla”, expresó.

Pereyra reconoció que el funcionamiento mostrado ante Alebrijes de Oaxaca fue uno de los peores desde su llegada al banquillo naranja, situación que obliga al equipo a corregir diversos aspectos de cara al compromiso del próximo viernes.

“Venimos de un partido muy malo, hay que ser realistas, fue de los peores que hemos jugado en este torneo. El equipo no se ha encontrado, no ha estado bien y necesitamos mejorar”, señaló.

Sin embargo, rechazó que Correcaminos atraviese por un bajón futbolístico desde la victoria en el Clásico Tamaulipeco, al considerar que ante Cruz Azul Hidalgo su equipo generó suficientes oportunidades para quedarse con el triunfo.

“Contra Cruz Azul tiramos 47 centros y 25 tiros a portería. Bajón futbolístico, no. Yo siento que no concretamos las opciones que teníamos, y opciones claras. Una cosa es un bajón futbolístico cuando no generas, como nos pasó contra Alebrijes”, explicó.

CONFÍA EN REDUCIR LAS SANCIONES

En cuanto al castigo de cinco partidos que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria, el entrenador señaló que la directiva presentó una apelación acompañada de material audiovisual y testimonios, con la intención de que se reconsideren las sanciones.

“Nosotros enviamos todo el material que teníamos, videos para que pudieran resolver de mejor manera, no solamente las cámaras que hay de la Federación. También enviamos testimonios de lo que sentimos en ese momento. La directiva se expresó con una apelación, así que esperamos que reconsideren nuestro punto de vista”.

El argentino calificó como severos los castigos impuestos y defendió su actuación durante los incidentes registrados ante Cruz Azul Hidalgo.

“Cada acción tiene una reacción y nos abocamos a las consecuencias, pero la acción no comenzó de nuestro lado”, manifestó.

Además, aseguró sentirse tranquilo ante la situación y recordó que, a lo largo de su trayectoria como jugador y entrenador, nunca había recibido una sanción por actos de violencia.

LAS BAJAS NO SERÁN PRETEXTO

Pereyra también reconoció que tendrá que modificar su alineación debido a las suspensiones de Bryan ‘Cobra’ Mendoza y Omar Islas, además de la ausencia de Oliver Pérez por acumulación de cinco tarjetas amarillas y los problemas físicos que arrastran varios integrantes del plantel.

“Vamos a poner un equipo muy competitivo. También nos falta Oliver, tiene cinco amarillas, entonces tenemos que modificar bastante, pero lo asumimos con mucha responsabilidad porque lo que nosotros defendemos va mucho más allá de los nombres”.

El estratega explicó que las constantes lesiones han impedido contar con un once ideal durante prácticamente todo el campeonato, especialmente en la zona defensiva.

“Nosotros armamos un plantel de muchos jugadores, de 20 jugadores profesionales, dos por puesto, más los jóvenes que están acá, que lo están haciendo muy bien en Premier”, comentó.

En ese sentido, destacó la oportunidad que han recibido elementos provenientes de la Liga Premier, como Barrón y Rafa, quienes han respondido a la confianza del cuerpo técnico.

“NECESITAMOS METER A ESTE EQUIPO EN LIGUILLA”

Finalmente, Pereyra reiteró que su ausencia en el banquillo no deberá influir en el funcionamiento del equipo, ya que cuenta con un cuerpo técnico preparado para asumir la responsabilidad durante los encuentros.

“Yo estoy de arriba, pero eso no es factor. Los jugadores van a estar bien”, aseguró.

El entrenador fue enfático al señalar que el compromiso del viernes será determinante para las aspiraciones del conjunto universitario, que se encuentra a dos puntos de los puestos de clasificación.

“Somos el cuerpo técnico campeón y vamos hasta el último minuto a pelear para poder estar en Liguilla. Necesitamos meter a este equipo en Liguilla, ese es el objetivo principal”, concluyó.