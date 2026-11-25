Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con la ilusión de seguir compitiendo y aportar la experiencia adquirida durante su trayectoria en la Liga MX, el mediocampista Kevin Escamilla asumió el reto de vestir la camiseta de Correcaminos de cara al torneo Clausura 2027 de la Liga de Expansión MX.

Procedente de Xolos de Tijuana, el futbolista reconoció que la oportunidad y la confianza brindadas por la directiva y el cuerpo técnico fueron determinantes para incorporarse al conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“Tuve la mala fortuna de no poder arribar a otro equipo y hoy más que nunca quiero seguir compitiendo. La Liga de Expansión la conozco bien, he visto muchos partidos, he seguido la Liga y creo que es una Liga muy competitiva”, expresó.

Escamilla destacó que, durante sus primeros días con el equipo universitario, ha encontrado un grupo dinámico, integrado por jóvenes futbolistas con hambre de trascender.

“Me encuentro en un equipo con muchas intenciones, con muchas ilusiones, bastante dinámico. Veo caras muy jóvenes, veo caras que tienen hambre de lograr cosas importantes acá en el club”, manifestó.

Respecto a lo que puede aportar al cuadro naranja, el mediocampista señaló que su experiencia en el máximo circuito, compromiso y actitud serán fundamentales para contribuir al crecimiento del equipo.

“Yo lo que quiero transmitir y lo que quiero demostrar acá es esa alta competencia, apoyar, ponerme al servicio del equipo, al servicio del cuerpo técnico y poder brindarles a mis compañeros y al equipo lo que he acumulado”.

Sobre la ausencia del ascenso en la Liga de Expansión MX, Escamilla evitó entrar en polémica, al considerar que corresponde a las directivas y a la Federación Mexicana de Futbol tomar esas decisiones, dejando en claro que su prioridad es mantenerse activo.

“Hoy mi panorama es seguir jugando, es seguir disfrutando de esto que es el fútbol, que es lo que más me apasiona, y yo me quedo con la oportunidad que me brinda el equipo de Correcaminos”.

Finalmente, el nuevo refuerzo del conjunto universitario agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de la afición victorense y aseguró estar motivado por iniciar una nueva etapa en su carrera profesional con la institución naranja.