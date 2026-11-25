Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La continuidad de Vicente Torres se ha convertido en una de las prioridades de Correcaminos de cara al Torneo Clausura 2027 de la Liga de Expansión MX, así lo reveló el director técnico Gabriel “Místico” Pereyra.

En conferencia de prensa, celebrada esta mañana en las instalaciones del Centro de Formación (CeFor), el estratega argentino reconoció que la directiva universitaria realiza un importante esfuerzo para mantener en sus filas al futbolista ecuatoriano, quien portó el gafete de capitán durante el pasado certamen.

“La directiva está haciendo un esfuerzo grandísimo. Entendemos de la importancia que tiene Vicente”, manifestó.

Pereyra explicó que las negociaciones con el club ecuatoriano propietario de los derechos del jugador, están encaminadas a renovar el préstamo, debido al elevado costo que representaría adquirir su carta de manera definitiva.

“El equipo ecuatoriano está teniendo predisposición en poder renovar un préstamo más. Se hace muy caro para un equipo de Expansión poder comprar un jugador de la categoría de Vicente”, señaló.

El timonel universitario destacó la importancia del ecuatoriano dentro y fuera del terreno de juego, tanto por su liderazgo en el vestidor como por la identificación que ha generado con la afición naranja.

Asimismo, resaltó la voluntad del propio futbolista para regresar a Ciudad Victoria, situación que podría favorecer las negociaciones entre ambas instituciones.

“Vicente está haciendo un esfuerzo grandísimo, personal, como para poder estar acá. Él quiere estar acá y esas son cosas que se valoran”, enfatizó.

Aunque Correcaminos ya trabaja con prácticamente el 90 por ciento del plantel, Pereyra mantiene la expectativa de recuperar a su capitán, además de incorporar un centro delantero y un mediocampista para completar el equipo.

Por ahora, la continuidad de Vicente Torres permanece en el aire, aunque existe disposición de las partes involucradas para concretar su regreso al conjunto universitario.