Canteranos se integran a la pretemporada de Correcaminos

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- Al continuar la pretemporada de Correcaminos de Liga de Expansión, hoy se integraron a los trabajos los siguientes elementos de fuerzas básicas: Alán Aguilar, Rafael García, Diego Barrón, Servando Aguilar, Luis Campero, y Aldo García, de Liga Premier; así como Alex Norato, de TDP.

Los siete jugadores inmediatamente fueron integrados a los trabajos físicos y de fútbol, que dispusieron los auxiliares Manuel Cadavieco, Jorge Salas y el preparador físico Juan Pablo Osorio.

Aunado a ello, no se descarta que los jugadores estén considerados para apoyar al plantel de Liga Premier en el cierre de la primera vuelta, que será el viernes 27 de noviembre recibiendo al poderoso equipo de Santiago FC, a las 10:00 horas, en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

Luego de la contundente victoria lograda en la jornada anterior por marcador de 4 goles por 0, contra Cañoneros FC, los dirigidos por el Jorge Alberto Urbina también iniciaron su preparación en el Gimnasio Multidisciplinario y después en la cancha del Estadio Universitario.

Los naranjas buscarán cerrar con una victoria la primera vuelta de la actual Temporada 2026-2027, para cerrar entre los primeros 3 lugares del grupo.

Correcaminos llega con un total de 25 unidades, ubicándose en el tercer lugar del Grupo 1, producto de 6 juegos ganados, 4 empatados y solo 3 descalabros, con 23 goles a favor y 15 en contra.

Otro punto que le da relevancia al encuentro del próximo viernes es que Santiago FC llega con 26 puntos, ubicado en segundo lugar, por ellos la importancia del triunfo para Correcaminos, porque se ubicarían como sublíderes.

TDP VAN POR TRIUNFO DE VISITANTES

Por su parte, el equipo juvenil de la Liga TDP llevó a cabo su práctica de este lunes por la tarde en la cancha del Estadio Universitario bajo el mando del estratega victorense Edgar Barrón y su cuerpo técnico, quienes buscarán la victoria ante el San Pedro 7-10 FC el próximo viernes en calidad de visita, correspondiente a la jornada 13 del campeonato de la Temporada 2026-2027.

El equipo universitario actualmente ocupa la posición número 4 de la competencia con un total de 21 puntos, producto de 7 victorias 0 empatados y 4 perdidos, con 20 goles a favor y solo 7 en contra.

Gabriel Pereyra, director técnico del primer equipo, acudió a observar el comportamiento en ritmo de competencia de los elementos de las escuadras juveniles, lo que valió el llamado de varios de ellos para incorporarse a la pretemporada, con el objetivo de reconocer su talento y darle continuidad a su proceso formativo.