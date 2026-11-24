Trabaja Correcaminos con sus refuerzos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la llegada del campeón del mundo Sub 17 Kevin Escamilla y el volante izquierdo Ángel López, Correcaminos regresó esta mañana a los trabajos de pretemporada en su segunda semana, con el objetivo de avanzar en la conformación y adaptación de la plantilla que defenderá los colores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el próximo torneo Clausura 2027.

Gabriel Pereyra, director técnico del cuadro emplumado, dio la bienvenida a los nuevos elementos que se suman al arribo de Khaled Amador, quien desde el primer día reportó a los trabajos de preparación rumbo a la nueva campaña en la Liga ExpansiónMX.

De igual forma, hoy se integraron a los trabajos elementos que han tenido regular participación con las escuadras de fuerzas básicas en Liga Premier e incluso Liga TDP, al sumarse Rafael García, Diego Barrón, Alan Aguilar, Servando Aguilar, Luis Campero, Aldo García y Alex Norato, quienes fueron recibidos por los experimentados elementos del primer cuadro y que inmediatamente fueron integrados a los trabajos físicos y de futbol, que dispusieron los auxiliares Manuel Cadavieco, Jorge Salas y el preparador físico Juan Pablo Osorio.

Correcaminos mantendrá su calendario de trabajo distribuido en las instalaciones del Centro de Formación y en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario Victoria, con el enfoque de ponerse a tono para cuando se ponga en marcha la segunda fase de futbol, donde se sostendrán encuentros amistosos proyectada a partir de mediados del mes de diciembre, en donde se trabaja para que exista un calendario atractivo, tal como lo fue en la pasada pretemporada.

El Club Correcaminos trabaja para continuar con el fortalecimiento de todas las líneas de este equipo que, reconoce las áreas de oportunidad que tiene para mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos que exige la historia de esta institución.