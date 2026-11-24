Alertan por menores que pasan meses sin acta de nacimiento en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de noviembre.- El retraso en el registro de nacimiento puede dejar a niñas y niños de Tamaulipas durante semanas o incluso meses sin identidad jurídica, una situación que la diputada local de Morena, Elvia Eguía Castillo, pidió atender mediante una mayor coordinación entre hospitales, Registro Civil y el Sistema DIF.

La legisladora advirtió que, aunque existen disposiciones legales que garantizan el derecho de los recién nacidos a tener un nombre y una identidad, todavía hay casos en los que las familias no realizan oportunamente el trámite, ya sea por desconocimiento o por dificultades para acceder a las oficinas registrales.

“Una niña, un niño no debe de enfrentar las consecuencias de esta omisión, el desconocimiento o las dificultades que corresponden promover a los adultos y a las instituciones”, expresó.

Eguía Castillo recordó que el artículo cuarto de la Constitución federal, el artículo 17 de la Constitución estatal y el artículo 57 del Código Civil de Tamaulipas establecen el derecho a la identidad y la obligación de declarar y registrar a los recién nacidos. También señaló que la primera copia certificada del acta de nacimiento es gratuita.

Consideró que el problema no se resuelve necesariamente con nuevas disposiciones legales, sino haciendo que las existentes se cumplan, por lo que propuso revisar cuánto tiempo pasa entre el nacimiento y la inscripción, además de identificar las causas que provocan los registros tardíos.

Entre las acciones que planteó está reforzar la orientación a madres y padres desde los hospitales, mejorar la comunicación entre las instituciones de salud y las oficinas del Registro Civil, así como facilitar información sobre los procedimientos para obtener las actas de nacimiento.

También propuso que el DIF Tamaulipas, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fortalezca la detección y atención de menores que carezcan de registro, además de que las autoridades informen sobre los resultados de las acciones emprendidas para garantizar que ningún recién nacido permanezca sin identidad jurídica.