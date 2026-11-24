Goyita-Cuervos, primer campeón del torneo Victoria desde la Cancha

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Viniendo de menos a más y haciendo válido el viejo adagio de que «caballo que alcanza, gana», el equipo de Goyita-Cuervos se proclamó como el primer campeón del torneo relámpago Victoria desde la Cancha.

Teniendo como escenario el Estadio Universitario «Profr. Eugenio Alvizo Porras», el cuadro de Goyita-Cuervos logró recuperarse de una desventaja de 2-0 ante MaCe FC y terminó llevándose los máximos honores desde el manchón penal, tras finalizar 2-2 en el tiempo regular e imponerse 7-6 en la tanda de penales.

El partido arrancó con emociones al instante, ya que llegaban a la final los dos mejores equipos y así lo demostraron en el terreno de juego. Apenas al minuto 3 de tiempo corrido, José «Pitarra» Morales marcó el 1-0 aprovechando un mal despeje de la zaga de Goyita-Cuervos.

MaCe FC amplió la ventaja a 2-0 al minuto 10 tras un desborde por la banda derecha de «Ratón», quien cedió el esférico a «Pitarra» Morales; este, luego de un recorte dentro del área, se quitó la marca y mandó el balón al fondo de la red.

La respuesta de los «Emplumados» fue inmediata, pues Juan Bernal anotó el 2-1 al aprovechar un centro preciso para llegar a la cita y acortar distancias.

No tardó mucho en llegar la igualada: al minuto 12 de tiempo corrido, Ronaldo de la Cruz aprovechó un mal despeje de la defensiva rival para decretar el 2-2.

Para el segundo tiempo, la tónica del encuentro se mantuvo igual; ambos conjuntos apostaron por la ofensiva, pero los arqueros terminaron convirtiéndose en las figuras del partido al mantener intactas sus porterías.

Con el empate 2-2 en el marcador, el campeonato se definió desde los once pasos. En la tanda de penales, Goyita-Cuervos fue más certero al imponerse 7-6 y proclamarse así campeón del certamen.

GÜÉMEZ SE LLEVA LA RAMA FEMENIL

Por su parte, el equipo de Güémez FC alzó el trofeo dentro de la categoría Femenil tras imponerse con marcador de 3-1 ante Estrellitas FC en la gran final.