Aguayo Campeón

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La novena de la Aguayo escribió una página destacada en el campeonato de Softbol Universitario, categoría Especial, al proclamarse campeón, al arrasar en la serie ante Padilla, luego de que la pizarra acabara 4 carreras a dos a favor de los “Cotorros”.

La catedral del Softbol de Victoria fue la sede de este compromiso, donde La Aguayo dio el primer paso al título al haber ganado 8-0 en el primer juego de la Serie.

Desde el inicio, Aguayo tomó el control de las acciones al fabricar un rally de cuatro carreras en el primer episodio, suficiente para establecer una ventaja que terminaría siendo determinante en el desarrollo del encuentro.

Después de ese productivo arranque, el partido se transformó en un auténtico duelo de lanzadores, con Alejandro Serna por Aguayo y Axel Cazarez por Padilla, quienes protagonizaron una intensa batalla desde el círculo de lanzamiento.

Padilla consiguió acercarse en la pizarra durante la cuarta entrada, cuando Ray Garza se encontraba en circulación y Jesús Cazarez conectó un poderoso batazo que superó ampliamente la barda del jardín izquierdo, convirtiéndose en cuadrangular de dos carreras que hizo vibrar a los aficionados presentes.

Sin embargo, ese ataque no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro. Alejandro Serna ajustó su trabajo desde la lomita y logró contener el bateo rival durante el resto del partido, evitando que Padilla volviera a registrar anotaciones y asegurando así la victoria que le dio el campeonato a Aguayo. Por su destacada actuación, Serna se acreditó el triunfo, mientras que Axel Cazarez cargó con la derrota.

También fue fundamental el trabajo defensivo del conjunto campeón, particularmente la labor detrás del plato de Jorge Cantú, quien mantuvo un buen control sobre los corredores de Padilla y evitó que prosperaran sus intentos de robo de base. La combinación entre el pitcheo de Serna y la seguridad defensiva permitió conservar la ventaja hasta el último out.