Investigadores de la UAT reciben la Medalla al Mérito Académico “Dr. Jorge Brenes Araya”

La Dra. Rosa Issel Acosta y el Dr. Octavio Herrera recibieron la distinción que otorga la Universidad México Americana del Norte en reconocimiento a su trayectoria y aportación al desarrollo educativo, científico y cultural de Tamaulipas.

Reynosa, Tam.; 23 de noviembre de 2026.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, expresó su reconocimiento y felicitación a la Dra. Rosa Issel Acosta González y al Dr. Octavio Herrera Pérez, distinguidos integrantes de la comunidad docente e investigadora de esta casa de estudios, tras ser galardonados con la Medalla al Mérito Académico “Dr. Jorge Brenes Araya”, otorgada por la Universidad México Americana del Norte (UMAN), con sede en Reynosa.

El rector Dámaso Anaya resaltó que, para la UAT, este homenaje refrenda la calidad, el compromiso y el liderazgo de su planta académica, cuyos logros trascienden las aulas y son motivo de orgullo para toda la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, celebrada el pasado 20 de noviembre en el marco del 44.º aniversario de la UMAN y encabezada por su rectora, Edith Cantú de Morett, la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, fue distinguida en la categoría de Mérito en la Docencia, mientras que el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Octavio Herrera Pérez, recibió el galardón en el rubro de Mérito en la Investigación.

Esta importante presea reconoce la excelencia, el compromiso y la sobresaliente trayectoria de quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo educativo, científico y cultural de la entidad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en la UAT, Rosa Issel Acosta González, originaria de Reynosa y Profesora Emérita de esta institución, es doctora en Ciencias en Biotecnología, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (Nivel I) y líder del Cuerpo Académico Consolidado de Ciencias de la Salud.

Además de su labor en la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado, preside el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica y fue reconocida en 2024 con el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas “Dr. Leopoldo Río de la Loza”.

Por su parte, Octavio Herrera Pérez —originario de Matamoros, doctor en Historia por El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores— cuenta con estudios posdoctorales en la Universidad de Yale, es corresponsal en Tamaulipas de la Academia Mexicana de la Historia y fue presidente de la Sociedad Tamaulipeca de Historia.

Su producción científica le ha valido en tres ocasiones el Premio a la Excelencia Académica de la UAT, así como el Premio Nacional de Ensayo Histórico sobre la Frontera Norte y el Premio Nacional “Antonio García Cubas” del INAH.

En el mismo acto solemne, María del Socorro Perales Lavín fue reconocida en la categoría de Mérito en la Cultura, completando así la terna de personalidades distinguidas por su contribución al desarrollo educativo, científico y cultural de Tamaulipas.

Con la proyección nacional e internacional de sus académicos e investigadores, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la generación de conocimiento científico y el impacto social en beneficio de la entidad.