Orquesta Sinfónica de la UAT conquista el Castillo de Chapultepec

Con 64 músicos bajo la dirección del maestro Armando Vargas Guevara, la OSUAT celebró su 50 aniversario en uno de los recintos históricos más emblemáticos de México

Ciudad de México | 19 de noviembre de 2026.- En una proyección histórica del talento artístico y la identidad cultural del estado hacia el escenario nacional, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT) celebró su 50 aniversario con un magno concierto en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Durante el acto protocolario celebrado al mediodía de este jueves 19 de noviembre en la capital del país, el rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el liderazgo de la máxima casa de estudios como impulsora del arte y la cultura.

Ante los asistentes congregados en el recinto histórico, el rector detalló una semblanza de la OSUAT, destacando que la agrupación nació en junio de 1976 en el Centro Universitario Tampico Madero con apenas 12 estudiantes de la Escuela Superior de Música, bajo la guía de la maestra María Teresa Cortinas del Riego, y que hoy celebra medio siglo de historia.

“Nuestra orquesta inspira y transforma cuando un estudiante descubre hasta dónde puede llegar su talento y cuando el público reconoce en una sala de conciertos la música de su propia tierra. Celebramos una Universidad que forma artistas y que sale al encuentro de su comunidad para compartir lo que crea. ¡Que suene Tamaulipas en Chapultepec!”, expresó.

Dámaso Anaya resaltó que la disciplina y el trabajo conjunto de generaciones de universitarios han llevado a la OSUAT a escenarios de Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, además de compartir escenario con figuras de talla mundial como Plácido Domingo, Fernando de la Mora, Román Revueltas, Luz María Puente y la Compañía Nacional de Danza, entre otros extraordinarios intérpretes.

Bajo la dirección artística del maestro Armando Vargas Guevara, la gala reunió a 64 integrantes de la OSUAT acompañados por las voces de seis reconocidos cantantes tamaulipecos: Carmen Goett, Karla Lazo, Luis Armando Campos, Cosme Infante, Víctor Pacheco y Héctor Gamaliel, quienes ofrecieron un repertorio que enlazó la tradición huasteca con obras maestras de la música universal.

El programa inició exaltando las raíces de la entidad mediante la interpretación de la Suite Huasteca de José Sierra Flores (con arreglo de René Saldívar), Cuadros Tamaulipecos (arreglo de Gonzalo Quintero), Son de la Sirena de Carmen Goett (arreglo de Oliverio Payán) y el popurrí A mi Tampico, obra de las compositoras Martha Cazaubon y Liliana Gómez.

Como parte de la conmemoración por cinco décadas de historia, se recordó también la labor de las y los directores que han guiado la batuta a lo largo del tiempo. En este marco, la UAT entregó reconocimientos especiales por su legado musical a la Maestra María Teresa Cortinas del Riego, al Maestro Leopoldo Téllez, a María del Pilar Ruíz Cortinas, así como a la propia OSUAT a través de su director.

En la segunda parte del concierto, la sinfónica rindió tributo al compositor tamaulipeco Roberto Cantoral con arreglos sinfónicos de sus piezas emblemáticas: El Reloj (arreglo de Mario Santos), Al Final y Regálame esta Noche (arreglos de Aneiro Taño), y La Barca (arreglo de Rosino Serrano). El cierre estuvo marcado por la fuerza interpretativa del Huapango de José Pablo Moncayo y la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Al evento asistieron el agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Alexander Torres Iriarte, el representante de la Fundación Por ti Mujer, Francisco Villa y Betancourt, la magistrada Xóchitl Hernández Torres, del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, el director de Cultura y Arte de la UAT, José Ramón Roldán Ruiz, entre otras autoridades y representantes de organismos e instituciones gubernamentales.