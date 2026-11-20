Mr. México viene a Ciudad Victoria

Por Andrés Ramírez Acosta

El destacado fisicoculturista José Armando Ibarra Félix, ganador del título Mr. México Absoluto en las ediciones 2024 y 2025 Pro, confirmó su participación como ponente en el Módulo II de la Certificación para Entrenadores Profesionales Personalizados, evento de capacitación que tendrá como sede la capital tamaulipeca.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad deportiva y entrenadores de la región, el atleta extendió la invitación para formar parte de esta jornada intensiva de actualización profesional.

“Vamos a tener muy buenos temas, tanto teóricos como prácticos, y bastantes consejos de cómo llegar a ser Mr. México. No se lo pueden perder”, expresó Ibarra Félix al anunciar su próxima visita a Ciudad Victoria.

De acuerdo con el programa oficial, la capacitación se desarrollará durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, teniendo como sedes el salón del hotel City Express, para las sesiones teóricas, y las instalaciones de Pulso Gym Norte, donde se llevarán a cabo las dinámicas de campo.

Durante el módulo se abordarán áreas clave para el alto rendimiento y el acondicionamiento físico, entre las que destacan:

Entrenamiento de fuerza.

Planeación y metodología del entrenamiento.

Nutrición deportiva precompetencia.

Suplementación y bioquímica aplicada al deporte.

Uso correcto de los aparatos de gimnasio.

Taller práctico de entrenamiento.

Al concluir las actividades, las y los asistentes recibirán su constancia de participación. Los organizadores informaron que las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden solicitar mayores informes o asegurar su lugar comunicándose al teléfono 834 301 0155.