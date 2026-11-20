Son Dragones campeones en beisbol de Interfacultades UAT Zona Centro

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La novena Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante se proclamó campeona en el beisbol de los Juegos Deportivos Interfacultades, Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al vencer 3 carreras por 2 a los Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en la final de beisbol varonil.

Encuentro celebrado en el Parque “Praxedis Balboa” de la Villa Olímpica Tamatán, donde el duelo de pitcheo predominó en los primeros 4 episodios, hasta que en la parte alta de la quinta entrada apareció Jesús Sotelo para poner al frente en la pizarra, 1-0, a los ahora campeones.

En el sexto rollo los Dragones aumentaron la ventaja con 2 carreras más y fue hasta la fatídica séptima entrada, en la que Vaqueros, ahora excampeones, respondieron con par de carreras, que le fueron insuficientes para mantenerse en el trono.

Bajo el mando del entrenador Remigio Calderas, por los ahora campeones vieron acción en la final: Héctor Niño, Adrián Mendoza, Humberto Pérez, José Reyes, Eduardo Zúñiga, Diego Trujillo, Arturo Guevara, Iván Vázquez, Diego Gutiérrez, Jesús Sotelo y el pitcher ganador Roberto Zárate.