Tamaulipas cierra el 2026 como el mejor de la charrería

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación de Charros Pedro J. Méndez, Mauricio Rodríguez Collado, reconoció que actualmente Tamaulipas acaba el 2026 como el mejor exponente a nivel nacional dentro de la Charrería.

“Gracias al récord logrado en el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, Tamaulipas finalizó en el ranqueo nacional como el mejor exponente al lograr el primer lugar general con 457 puntos”.

Explicó que de esta forma el deporte nacional vuelve a resurgir en Tamaulipas, “esto nos está ayudando, hoy en día la charrería ya es un deporte que se considera dentro de la Olimpiada Nacional”.

Detalló que actualmente Tamaulipas se encuentra dentro de la Élite de este deporte ya que se encuentra dentro de la categoría AAA, la cual es considerada profesional.