Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras la polémica generada por la postura de los equipos de la Liga de Expansión MX respecto a la eliminación del ascenso y descenso, Correcaminos rompió el silencio y aseguró que no participó en la toma de dicha decisión, aunque reconoció haberse adherido al documento en el que se acata el nuevo reglamento de competencia.

A través de un comunicado oficial, la directiva del conjunto naranja encabezada por Armando Arce, señaló que esta determinación fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y ratificada por su Asamblea General el pasado 24 de abril de 2026.

Ante los cuestionamientos, el club universitario sostuvo que su firma responde exclusivamente a cuestiones deportivas y no a intereses económicos o administrativos, como se ha manejado en distintas versiones periodísticas.

“Acatar no es renunciar a una posibilidad que siempre hemos anhelado: volver a la Primera División”, expresó la institución.

Correcaminos recordó que, gracias a sus logros deportivos, en apenas siete años pasó de ser un equipo amateur a competir en el máximo circuito del futbol mexicano, por lo que defendió la importancia de recuperar la meritocracia.

Asimismo, la institución manifestó su disposición de trabajar en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol para construir una nueva liga competitiva, cuyo proyecto contempla la intención de recuperar la Copa MX y la posibilidad de participar en torneos internacionales organizados por la Concacaf.

Con 46 años ininterrumpidos en el futbol profesional, el conjunto tamaulipeco reiteró su compromiso de fortalecer su estructura deportiva y continuar con el desarrollo del talento local.