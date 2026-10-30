Va Correcaminos por el triunfo ante Club Calor de Liga Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de una semana intensa en cuanto a la preparación se refiere, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, enfrentará este viernes al Club Calor a las 15:30 horas en la cancha de la Unidad Arreola en Chalco, Estado de México, en partido que corresponde a la décima fecha de la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier A.

El timonel de la nave azulnaranja, el victorense Jorge Alberto Urbina, desarrolló junto a su cuerpo técnico un plan de entrenamiento específico e importante, diseñado de acuerdo a las exigencias del rival en turno, a quien buscan vencer en su propio territorio para volver a seguir sumando y así buscar nuevamente las primeras posiciones de la competencia.

Para este encuentro el equipo universitario viene de sufrir una derrota en la jornada anterior ante Acámbaro, después de haber venido de lograr cuatro victorias consecutivas, por lo que se mantuvo con sus 15 unidades ocupando la posición 10 de tabla general.

Por su parte el conjunto del Calor, llega a este encuentro después de cargar con la derrota en la pasada jornada 9, en manos de los Mineros de Fresnillo, quedándose con 12 puntos y ubicado en el sitio 14 de la clasificación general del torneo.

Cabe hacer mención que posterior a dicho encuentro, los futbolistas victorenses del equipo universitario Manuel Garza y David Paz, tendrán que reportarse la próxima semana a la concentración con la Selección Premier, donde buscarán mostrarse con el objetivo de conformar el representativo, que realizará una gira por Sudamérica.