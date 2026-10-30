El último y de vacaciones

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este viernes, Correcaminos disputará su último compromiso del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando reciba a Venados de Mérida, en un duelo donde el conjunto visitante buscará escalar posiciones en la tabla general, mientras que los universitarios intentarán cerrar dignamente una temporada que terminó en fracaso.

El encuentro está pactado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el equipo dirigido por el argentino Gabriel “Místico” Pereyra buscará despedirse de su afición con una victoria, luego de quedar eliminado de la pelea por un boleto a la Liguilla.

Tras el descalabro ante Coyotes de Tlaxcala, resultado que terminó por sepultar sus aspiraciones de clasificación, la UAT atraviesa una racha de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria, situación que la mantiene en el duodécimo puesto de la tabla general con apenas 16 unidades.

Por su parte, Venados de Mérida llega motivado tras imponerse 3-2 a Alacranes de Durango, resultado que lo colocó en la quinta posición de la clasificación con 24 puntos, manteniendo la posibilidad de escalar hasta el tercer lugar, siempre y cuando se presente una combinación favorable de resultados.

Venados, un visitante incómodo

En cuanto a los antecedentes entre ambas escuadras, Correcaminos y Venados se han enfrentado en cuatro ocasiones en el Estadio Marte R. Gómez dentro de la Liga de Expansión MX, con un balance de una victoria para los universitarios, dos empates y una derrota.

La última visita del conjunto yucateco al inmueble ubicado sobre la calle Carrera Torres se registró durante el Apertura 2025, cuando Venados protagonizó una auténtica feria de goles al imponerse 6-3 a Correcaminos.

Ahora, con realidades distintas, ambos equipos saltarán al terreno de juego con objetivos diferentes: Venados buscará mejorar su posición de cara a la Liguilla, mientras que Correcaminos intentará evitar otra derrota y poner punto final a un torneo que comenzó con grandes expectativas, pero terminó lejos de los objetivos trazados.