Angel Alejandro Vázquez Terán

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delantero de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Liga Premier A, Ángel De La Torre, está convencido de que los dos últimos encuentros que le restan a esta primera vuelta del Torneo, los jugarán como dos finales.

“Tenemos que ganar si o si y para ello estamos trabajando de la mejor manera, nos quedan dos finales y buscamos los primeros puestos” afirmó en entrevista el elemento de la institución azulnaranja.

Así mismo el joven jugador universitario, en referencia al encuentro que sostendrán este sábado en el Estadio Universitario, mencionó que posterior al empate de la jornada pasada de vista ante Artesanos de Metepec, se sintieron muy bien a pesar de la altura en la que jugaron y por ello para el encuentro del sábado la casa se debe respetar y saldrán por el triunfo a toda costa ante los Cañoneros FC que se encuentran en el fondo de la clasificación general.

Reconoció que en el plano individual se encuentra en un buen momento tanto físico como futbolístico y asegura que pone todo a disposición del equipo para poder lograr los objetivos, que son cerrar el año entre los primeros lugares de la competencia.

A DETALLE

– Nombre: Ángel Fernando De La Torre Aldan

– ⁠Fecha de Nacimiento: 20/9/2006

– ⁠Lugar de Nacimiento: San Luis Potosí

– ⁠Posición: Extremo derecho

– ⁠Número: 90