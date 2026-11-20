Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” del Congreso del Estado de Tamaulipas, la diputada Marina Edith Ramírez Andrade, reconoció que se analiza la posibilidad de retirarle dicha distinción al extitular del INDE Tamaulipas, Manuel Raga Navarro.

Lo anterior, luego de que el auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, diera a conocer presuntas irregularidades en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 del Instituto del Deporte de Tamaulipas, cuando el exbasquetbolista estaba al frente de dicha dependencia.

“Ese tema lo vamos a tocar en las próximas comisiones. Va llegando apenas ese tema a platicar y ya veremos en la comisión si lo van a tomar aquí. No quiero adelantarme ninguna declaración, pero sí son temas que se tienen que tocar”.

La legisladora reconoció que, de concretarse el retiro de la medalla, sería la primera vez en la historia que se revoca este reconocimiento.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, Norma Alicia Pedraza Melo, reveló que se han identificado presuntas faltas administrativas graves por montos superiores a los seis millones de pesos en el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), correspondientes a la administración de Raga Navarro.

Cabe recordar que el histórico basquetbolista tamaulipeco recibió este galardón en 2012, durante la LXI Legislatura, presidida por Amelia Alejandrina Vitales Rodríguez, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el baloncesto nacional e internacional.