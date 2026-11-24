Con “Tayzon” Flores como invitado de lujo, la UAT corona a «El hombre más fuerte”

Diecinueve atletas demostraron su potencia bajo la mirada del invitado de honor, el victorense y récord mundial de peso muerto, Raúl «Tayzon» Flores. Tras cuatro pruebas extremas, se coronaron José Carlos Muñoz en categoría Universitario, Johan Alberto Zurita en Libre y César Gallegos en Máster.

Ciudad Victoria, Tam., 22 de noviembre de 2026.

En congruencia con la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de promover el bienestar comunitario, la activación física y el desarrollo integral de la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el pasado 18 de noviembre el concurso El Hombre Más Fuerte de la UAT en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario Victoria.

El certamen, organizado a través de la Dirección de Deportes y Recreación de la máxima casa de estudios, convocó a 19 participantes en las categorías Universitario, Libre y Máster, quienes pusieron a prueba su capacidad física en exigentes retos de resistencia y potencia: el levantamiento de un tanque de 30 kilogramos por 60 segundos, el arrastre de una camioneta tipo pickup por 20 metros, la carrera de aguador con dos garrafones de 20 litros en 50 metros totales y el volteo de una llanta gigante de hasta 350 kilogramos en un tramo de 15 metros.

Durante la jornada deportiva, se contó con la asistencia como invitado de honor del atleta victorense Raúl Abraham «Tayzon» Flores Castro, referente internacional del strongman y poseedor del récord mundial absoluto de peso muerto con 511 kilogramos (Campeonato Mundial de Peso Muerto 2026, Birmingham, Inglaterra),, quien además encabezó la ceremonia de premiación.

En los resultados oficiales de la competencia, José Carlos Muñoz Espíndola obtuvo el primer lugar en la categoría Universitario con 63 puntos, seguido por Roberto Carlos Garfias en el segundo puesto. En la categoría Libre, Johan Alberto Zurita se adjudicó el primer lugar con 42 puntos y Elmer Macías Olvera ocupó la segunda posición. En tanto, en la categoría Máster, César Gallegos consiguió el primer sitio con 23 puntos y Raúl Alberto Álvarez Rendón obtuvo el subcampeonato.

La ceremonia inaugural y la entrega de reconocimientos contaron también con la presencia del director de Deportes y Recreación, Julio Schauer Vela, y del titular de la Dirección de Gimnasios Universitarios de la UAT, Miguel Ángel Rodríguez Amaro. Con iniciativas que fomentan la cultura física, la salud y la integración social, la UAT refrenda su compromiso con el bienestar comunitario y la formación integral.