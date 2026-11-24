Rehabilitación de espacios deportivos arrancará en diciembre: SOP

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que los trabajos de rehabilitación en los espacios deportivos contemplados para ser sede de la Olimpiada Nacional 2027 arrancarán en el mes de diciembre.

“Ya tenemos la evaluación, vamos a comenzar a trabajar en estos días”. —¿Cuál es el monto? —“No, aún no; hicimos el levantamiento, estamos presupuestando, por lo que estaremos arrancando en el mes de diciembre”.

Y es que Tamaulipas actualmente es sede de nueve disciplinas, las cuales, en su mayoría, se estarán efectuando en Ciudad Victoria.

Cabe señalar que gran parte de estas competencias se concentrarán en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines y la Unidad Deportiva Siglo XXI, actividades que se estarán desarrollando a partir del mes de mayo.