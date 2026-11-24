Exhorta Américo a estudiantes a aprovechar las oportunidades de desarrollo que hay en Tamaulipas

Noviembre 23 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco del 20 aniversario de la Universidad Politécnica de Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó que para Tamaulipas vienen grandes oportunidades que coadyuvarán a brindar más oportunidades de empleo a los estudiantes, a la par de anunciar la construcción de una techumbre, la rehabilitación de instalaciones sanitarias, la llegada de robots humanoides para el laboratorio de robótica y un parador de la ruta Conecta en esta escuela.

«Para Tamaulipas vienen grandes oportunidades, hay grandes inversiones. Tenemos prácticamente la autorización para continuar con la segunda fase del Puerto de Matamoros, ahí hay una inversión de 35 mil millones de pesos en el crecimiento del propio puerto, de líneas ferroviarias y de áreas aduanales», precisó el mandatario tamaulipeco.

Al presidir la ceremonia de honores a la bandera, y ante la presencia de las y los alumnos de esta institución, el titular del Ejecutivo estatal anunció que también se tiene autorizada la Carretera del Golfo Norte, un proyecto que avala la Presidencia de la República y que contempla 40 mil millones de pesos en la construcción de esta supercarretera de cuatro carriles.

Esta carretera vendrá desde la Ciudad de México, seguir a Tampico, Ciudad Victoria y concluir en Reynosa, para fortalecer así la dinámica de los puertos internacionales, ya que de los 43 que operan a nivel nacional, 19 de ellos están ubicados en Tamaulipas.

Villarreal Anaya puntualizó está el avance de la conformación del Puerto Multimodal en Ciudad Victoria para fortalecer una visión de logística, así como una inversión en conjunto de más de 20 mil millones en proyectos de energía.

«Acabamos de estar en la perforación del Campo Trion, que es la primera exploración de México en perforación petrolera en aguas profundas y ultraprofundas, en tendido de nuevos gasoductos para nuestra entidad y que también sirvan de distribución a nivel nacional, teniéndose también autorizados nueve parques de generación de energía eólica y una nueva planta de ciclo combinado», agregó Villarreal Anaya.

En su mensaje, reiteró que actualmente se está por complementar su laboratorio de robótica, con la llegada de cuatro robots humanoides de última generación, para apoyar el aprendizaje y la preparación entre los alumnos de esta institución educativa.

En este evento, a petición de la comunidad estudiantil y del rector de esta Universidad, Luis Felipe Castillo Cortés, el titular del Ejecutivo estatal anunció su compromiso de construir una techumbre, así como el mantenimiento y rehabilitación de los sanitarios de este plantel educativo.

De igual forma, destacó que la administración a su cargo trabaja actualmente en el reforzamiento del sistema de transporte público para toda la entidad, y en Ciudad Victoria, donde inició con un proyecto piloto de seis autobuses Yutong híbridos, se incrementará este año a 22 unidades, contemplándose una parada en este lugar, a fin de que las y los alumnos tengan la facilidad de acercarse a sus centros educativos.

«Entonces oportunidades hay y va a haber más a futuro con esta disposición y vocación de este gran impulso que tiene una entidad tan valiosa como es Tamaulipas, pero principalmente porque cuenta con hombres y mujeres de bien como ustedes, que buscan cómo superarse viviendo en paz, trabajando y llevando una mejor oportunidad y condición de vida en forma individual hacia nuestra familia, a nuestra comunidad y que tengamos la sociedad que realmente nos merecemos», recalcó.

Durante el evento, el director de la Universidad Politécnica de Victoria, Luis Felipe Castillo Cortés, entregó un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por los apoyos canalizados por su administración, para impulsar la infraestructura de esta institución educativa.

En el evento estuvieron presentes también el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García; el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, diputado Eliphaleth Gómez Lozano, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, entre otros asistentes.