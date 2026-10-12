¡Miramar Fest conquista la arena!

+Más de mil deportistas de diferentes puntos de México participaron en la primera edición del torneo de tochito bandera, que reunió a más de 105 equipos y superó los 200 encuentros en Playa Miramar.

Por: Andrés Ramírez Acosta

Madero, Tamaulipas.- Con una participación superior a los mil deportistas y más de 100 equipos de diferentes puntos del país, la primera edición del Tochito Miramar Fest 2026 cerró con éxito, convirtiendo a Playa Miramar en el epicentro del tochito bandera playero.

Durante el fin de semana, los participantes protagonizaron intensos encuentros en los emparrillados instalados a lo largo de un kilómetro de costa del Golfo de México, donde se disputaron más de 200 partidos en un ambiente de competencia y convivencia familiar.

La arena, el sol y el mar fueron el escenario de esta fiesta deportiva, que contempló las categorías U-10, U-12, U-14, U-15 y U-17, además de las divisiones Libre, +35 y Mom’s & Dad’s, con participación en las ramas femenil, varonil y mixta.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Harold Sanders Palacios, en representación de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas; Jade Stefanía Yáñez Rodríguez, directora general de Deportes de Ciudad Madero, y David Salomón Monroy Reyna, coordinador del evento, quienes reconocieron el esfuerzo de los equipos participantes.

VENADOS Y GORILAS DESTACAN EN LAS CATEGORÍAS INFANTILES

En lo que respecta a las categorías infantiles, Bulls se proclamó campeón de la U-10 Mixta tras imponerse a Venados en la gran final, encuentro en el que Mateo Gutiérrez fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP).

Por su parte, Amazonas Monterrey conquistó el campeonato de la U-10 Femenil al vencer 6-0 a Delfines, en un compromiso que se mantuvo cerrado hasta la recta final. Natalia Leal recibió el reconocimiento como MVP.

En la U-12 Mixta, Venados mostró su poderío ofensivo al superar 20-0 a Gorilas, teniendo a Vanesa Ledezma como la jugadora más valiosa de la final.

Mientras tanto, Gorilas respondió en la U-12 Femenil con una contundente victoria de 32-0 sobre Nutrias, encuentro en el que Ariadne Danae Guerrero se llevó la distinción individual.

La categoría U-14 Femenil ofreció una de las finales más emocionantes del certamen, luego de que Venados se impusiera por la mínima diferencia de 18-17 a Gorilas, con Andrea Meléndez como MVP.

En la división U-14 Mixta, Gorilas se quedó con el campeonato tras derrotar 26-19 a Dragones, destacando la actuación de Tamara López, quien fue reconocida como la mejor jugadora del encuentro.

LEGIÓN TAMPICO Y VENADOS SE CORONAN EN U-15

La categoría U-15 Femenil tuvo como protagonista a la Legión Tampico, equipo que logró imponerse 14-7 a Amazonas Monterrey para conquistar el campeonato. Kamilah Bradly fue designada MVP de la final.

Por su parte, Venados sumó un título más a su cosecha al superar a Nutrias en la final de la U-15 Varonil, donde Enrique Wong fue reconocido como el jugador más valioso del encuentro.

BRIX TUNES IMPONE CONDICIONES EN U-17

Uno de los equipos más destacados del torneo fue Brix Tunes, que consiguió un doble campeonato en la categoría U-17 al conquistar los títulos de las ramas varonil y mixta.

En la final varonil, Brix Tunes derrotó 21-6 a F4, con Gerardo González como MVP, mientras que en la división mixta superó 30-12 a Venados, teniendo a Bernardo Arredondo como el jugador más valioso.

En tanto, Nutrias se adjudicó el campeonato de la U-17 Femenil después de vencer 13-7 a Delfines, con Miranda Guzmán como la figura del encuentro.

OSAS Y BRIX TUNES CONQUISTAN LA CATEGORÍA LIBRE

La actividad de la categoría Libre también dejó encuentros de gran intensidad, donde Osas se proclamó campeón de la rama femenil al derrotar 16-6 a Monsters, con Ana Reta como la jugadora más valiosa de la final.

En la rama varonil, Brix Tunes volvió a demostrar su calidad al superar 26-19 a Monsters, resultado que le permitió sumar otro campeonato a su participación. Tadeo Arrellano fue reconocido como MVP.

Para la categoría Mixta Monsters logró llevarse la corona de esta categoría a vencer 33-12 a Torcidos en la final, siendo el MVP David Puente.

En la categoría Moms&Dad Dragones se termina imponiendo a Águilas 18-8 en el juego final, donde Rodrigo Velázquez fue el mejor en el emparrillado.

Por último, en la categoría +35 Femenil, Amazonas dio la sorpresa al imponerse 26-20 a Máster Vic en una disputada final, donde Selene Santes Gómez recibió el reconocimiento como la jugadora más valiosa.

De esta manera, el Tochito Miramar Fest 2026 concluyó su primera edición con una importante respuesta de los equipos participantes, consolidando a Playa Miramar como un escenario atractivo para la organización de competencias deportivas de alcance nacional.