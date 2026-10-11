Tochito Miramar Fest 2026, otro logro de Tamaulipas: Sectur

-Participaron jugadores de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Ciudad de México y Tamaulipas, entre otros más

Octubre 11 de 2026

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El Tochito Miramar Fest 2026 cerró con gran éxito su primera edición este fin de semana en Playa Miramar, Ciudad Madero, tras reunir a 105 equipos de distintas entidades del país.

En la justa deportiva participaron equipos de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. El torneo se desarrolló en un ambiente de competencia y convivencia familiar, y contribuyó a promover la combinación del deporte y el turismo en Tamaulipas.

El certamen fue impulsado por el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Turismo a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez, en estrecha coordinación con la presidencia municipal de Ciudad Madero, dirigida por Erasmo González Robledo.

Esta alianza institucional permitió llevar a cabo un torneo de tochito bandera de gran magnitud sobre la arena, consolidando a Playa Miramar como un escenario ideal para este tipo de encuentros.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que el Tochito Miramar Fest 2026 busca consolidarse como una tradición y uno de los principales encuentros de tochito bandera en playa del país.

El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa “con determinación el turismo deportivo, los hábitos saludables y un estilo de vida activo, brindando su decidido apoyo a las competencias en todas las disciplinas deportivas”, indicó.

Bajo esta política pública, el Tochito Miramar Fest se convierte en un claro ejemplo de cómo el deporte puede generar bienestar, integración social y desarrollo económico, proyectando a Tamaulipas como un destino donde el deporte y el turismo se unen para enamorar tanto a propios como a visitantes.