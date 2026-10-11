Corre con suerte, se queda noveno y aún pelea la clasificación

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A falta de tres jornadas para que concluya la fase regular del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, Correcaminos se mantiene en la pelea, aunque fuera de los puestos de clasificación, al ocupar la novena posición de la tabla general con apenas 16 unidades de las 36 que ha disputado.

Luego de 12 jornadas, el conjunto universitario registra cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, números que reflejan la irregularidad que ha acompañado al equipo dirigido por Gabriel ‘Místico’ Pereyra durante el certamen.

Actualmente, Correcaminos presenta una efectividad del 44.4 por ciento, además de una diferencia de goles de cero, producto de 20 anotaciones a favor y la misma cantidad en contra.

La situación comienza a complicarse para el cuadro naranja, que se encuentra a dos puntos de los puestos de clasificación, siendo Durango el equipo que ocupa la octava posición con 18 unidades.

Sin embargo, la pelea por los últimos boletos se mantiene cerrada, ya que Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Piratas FC y Durango se encuentran empatados con 18 puntos, separados únicamente por sus respectivos criterios de desempate.

SE ALEJAN LOS PRIMEROS LUGARES

Mientras Correcaminos intenta mantenerse en la pelea por la clasificación, los primeros lugares comienzan a tomar distancia en la tabla general.

La Universidad de Guadalajara encabeza la competencia con 24 unidades, seguida por Club Atlético La Paz y Atlético Morelia, ambos con 23 puntos, mientras que Venados ocupa el cuarto puesto con 20.

Esto significa que el conjunto de la UAT se encuentra a ocho unidades del liderato general y a cuatro del cuarto lugar, cuando restan nueve puntos por disputarse en la fase regular.

EL CIERRE SERÁ DETERMINANTE

Con solamente tres compromisos por delante, Correcaminos tiene poco margen de error si pretende meterse entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Además de la necesidad de sumar puntos, el conjunto universitario deberá afrontar el cierre del torneo con las ausencias de su director técnico Gabriel Pereyra y los jugadores Bryan ‘Cobra’ Mendoza y Omar Islas, quienes recibieron sanciones de la Comisión Disciplinaria.

El panorama obliga al equipo naranja a reaccionar en la recta final del campeonato, donde cada punto será determinante para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.