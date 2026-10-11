¡12 juegos de castigo para Correcaminos!

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol le aplicó un severo castigo a Correcaminos, luego de dar a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde el conjunto universitario acumuló un total de 12 partidos de suspensión entre su director técnico y dos jugadores.

El más afectado fue el estratega argentino Gabriel ‘Místico’ Pereyra, quien recibió una sanción de cinco partidos de suspensión, además de una multa económica, derivada de lo ocurrido durante el compromiso ante Cruz Azul Hidalgo, disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

La lista de sancionados continúa con el atacante Bryan ‘Cobra’ Mendoza, quien fue castigado con cuatro encuentros de suspensión y una multa económica, mientras que Omar Islas recibió tres partidos de suspensión, además de una sanción monetaria.

Cabe señalar que los tres integrantes del conjunto naranja ya cumplieron con su primer partido de castigo durante el compromiso de la jornada 12, disputado el pasado 8 de octubre ante Alebrijes de Oaxaca.

De esta manera, Gabriel Pereyra deberá permanecer fuera del banquillo durante cuatro encuentros más, mientras que Bryan Mendoza tendrá que cumplir tres partidos adicionales y Omar Islas estará ausente durante dos compromisos.

Estas sanciones representan un nuevo problema para el equipo universitario, que se encuentra en plena lucha por mantenerse dentro de los puestos de liguilla en la recta final del Apertura 2026.

TAMBIÉN CASTIGAN A CRUZ AZUL HIDALGO

Por su parte, Cruz Azul Hidalgo tampoco escapó de las sanciones de la Comisión Disciplinaria, luego del polémico encuentro que terminó empatado sin goles ante Correcaminos.

El director técnico Esteban Landazábal recibió cuatro partidos de suspensión y una multa económica, mientras que el futbolista André Cubillos fue castigado con cuatro encuentros y una sanción monetaria.

En total, las resoluciones disciplinarias correspondientes a ambos clubes suman 20 partidos de suspensión, además de las multas económicas impuestas a los cinco involucrados.