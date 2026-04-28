TAMATÁN DE LA CRUZ Y ZACATILLO QUIROZ EMPATAN EN SANTANDER

Ciudad Victoria.– En un partido lleno de emociones, los equipos de Tamatán de la Cruz y Zacatillo Quiroz empataron 3-3, en duelo correspondiente a la Liga de Futbol Santander de Primera División.

El encuentro se disputó en el campo del ejido Loma Alta, en punto de las 11:00 de la mañana.

Por parte de Tamatán de la Cruz, Barón Martínez fue la figura al marcar un doblete, mientras que Erick Báez también se hizo presente en el marcador, adelantando a su equipo durante el encuentro.

Cuando parecía que Tamatán se quedaría con la victoria, Zacatillo Quiroz reaccionó en la segunda mitad. Martín Porras anotó para su equipo y Herián Badillo convirtió desde los once pasos para acercarlos en el marcador.

En la recta final, Tamatán se quedó con un jugador menos, situación que fue aprovechada por Zacatillo para conseguir el gol del empate y dejar cifras definitivas de 3-3.