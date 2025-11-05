Le ponen fecha a Santander

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La nueva temporada de la Liga Santander Premier dará inicio el domingo 16 de noviembre, con la primera jornada oficial en los diferentes campos de la localidad, en sus categorías de Primera y Segunda División.

Para esta edición, se confirma la ausencia del campeón vigente, Deportivo Martínez, que solicitó un permiso especial por una temporada.

Lo anterior fue dado a conocer por Benito Valdez Coronado, quien informó que ya están definidos los 20 equipos que conformarán la Primera División: 16 que conservaron su lugar y cuatro de nuevo ascenso, entre ellos Nolo Obrera, Deportivo González, Lola FC y Atlético Mineiro.

Asimismo, Valdez Coronado mencionó que este domingo se disputará la última jornada del Torneo de Invitación, y que la final se jugará el 9 de noviembre. Posteriormente, el 16 de noviembre se dará paso a la nueva temporada, que contará con nuevos equipos y algunos cambios de franquicia o nombre.

En lo que respecta a la Segunda División, se reportan los equipos Delfines FC, Deportivo García, Loma Alta, Jahir Aneliz, Recute, Mandujano FC, Deportivo Valle, FC Roma, Academia FC, Aztecas Estudiantil, Club San Francisco, Los Pinos, AR Cámaras de Seguridad, Toros FC, Jacinto Canek y Deportivo Mante, entre otros.

Finalmente, detalló que en la Primera División se mantienen los mismos clubes, salvo los cuatro ascendidos mencionados y el ingreso del Deportivo Picas, que ocupará el lugar del desaparecido Motivos Modelo.