Abejas y Alces, asumen trono en Voli de Playa Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Viniendo de atrás luego de perder el set inicial, la dupla femenil de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, se impuso 2-1 a su similar de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, para proclamarse campeona del Voleibol de Playa de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Encuentro celebrado este lunes 3 de noviembre en la cancha de arena que se ubica al pie del Gimnasio Multidisciplinario UAT Victoria, donde previamente se jugaron las Semifinales de ambas ramas y la Final Varonil.

Comercio, integrado por Itzel Villarreal, Karen Maldonado y Keira Verdines, bajo el mando de Edwin Valdez, llegaba a esta final a defender la corona, título que precisamente en 2024 le habían ganado a las Abejas.

Ahora con Susan Reyna inspirada, Trabajo Social asumió nuevamente el trono, con la ayuda de su escudera Paloma Herrera, venciendo 11-21 y 21-11 y 15-11.

Desde la banca, la tercera en el orden de Abejas, Ivana Betancourt, disfrutó el triunfo de sus compañeras.

En lo que respecta a los varones, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades se agenciaron los máximos honores al imponerse en 2 set, con parciales de 21-11 y 21-14.

Eduardo Chavarría, Carlos Acevedo y Alberto Mireles, son los flamantes campeones, mientras que con el segundo lugar se tuvieron que conformar los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, Pedro Ortiz, Aarón Santana y Pablo Ramírez.

Al final de ambos partidos, el Director de Deportes y Recreación de la UAT, Mtro. Julio Schauer Vela, premió a los campeones y subcampeones, acompañado por la Directora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Dra. Elsa Fernanda González Quintero y la Secretaria Técnica de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, Mtra. Melissa Daniela González Hinojosa.