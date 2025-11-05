Sigue Tamaulipas aportando medallas para México en Parapanamericanos Junior 2025

Santiago de Chile.- La atleta tamaulipeca Dayana del Ángel conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros planos T35 de para atletismo, dentro de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Con este resultado, México finalizó la primera jornada de la disciplina con nueve preseas, de las cuales dos fueron obtenidas por deportistas tamaulipecos; antes Francisco Tadeo Illescas ganó el bronce en la categoría Sub 21 del Tiro con Arco Mixto, reafirmando el destacado desempeño del estado en el arranque de la competencia.

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que la participación de las y los tamaulipecos continuará este martes, con la atleta Fernanda del Ángel en las pruebas de paraatletismo.

Asimismo, destacó el inicio exitoso de Ashley y Vianney Cruz en la disciplina de boccia, donde obtuvieron victorias en sus primeros enfrentamientos. La actividad de ambas continuará durante este miércoles y jueves, cuando se definirán a las mejores del torneo.

Virués Lozano subrayó que estas atletas cuentan con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, en coordinación con la CONADE, fortaleciendo así el desarrollo del deporte adaptado en la entidad.