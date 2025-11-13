Dominan Abejas el tenis de mesa en Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Las Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, conquistaron la disciplina de tenis de mesa dentro de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro 2025, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en las ramas varonil y femenil.

Los encuentros se celebraron en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del CU Victoria, en donde todos los equipos representantes de las distintas Facultades, demostraron sobre la mesa sus mejores movimientos, brindando un buen espectáculo para los asistentes.

En la gran final varonil, Julio César Flores Flores, de la UATSCDH se proclamó tetracampeón de la competencia tras derrotar con parciales de 11/6, 11/8, 10/12, 11/3 a Miguel Ángel Carrizales Torres, representante de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

Por otra parte, en la rama femenil, Mariana Asenet Torres Gutiérrez, también de la UATSCDH, venció en tres sets con marcadores de 11/7, 11/2, 11/5 a Ángela Gabriela Escot Bocanegra, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

Al final del torneo, Enrique Cedillo Contreras, coordinador del torneo, premió a los finalistas, concluyendo así la actividad en el tenis de mesa.