Definen este viernes campeones en Futbol Bardas de Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Tras cumplirse la ronda semifinal de Futbol Bardas en los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro 2025, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, han quedado definidas las finales, que protagonizaran los mismos equipos de futbol 11, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, en ambas ramas.

En lo que se refiere a la femenil, el equipo de Alces FCEH logró imponerse con marcador final de tres goles por uno ante la Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, mientras que Dragones UAMM por la mínima diferencia se impuso a Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria.

Por otra parte, en la varonil, en un intenso duelo de principio a fin, Alces FCEH logró sacar la victoria de manera apurada con marcador final de dos goles por uno sobre Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, y en duelo de “shoot out”, tras empatar a dos goles en tiempo regular, Dragones UAMM sometió dos por cero a Delfines FEV para sellar su pase a la gran final.

De esta manera, Alces y Dragones se enfrentarán por el título en ambas ramas, arrancando a partir de las 10:00 horas con femenil y una hora más tarde, se resolverá la final varonil. Las acciones se celebrarán en la cancha de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.