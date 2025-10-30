Abejas y Dragones, campeones de basquetbol 3×3 en Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- De manera invicta después de imponerse a cada rival en la duela, los equipos de Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano y Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, se coronaron campeones en la disciplina de basquetbol 3×3 de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro 2025 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Los duelos finales se celebraron este martes en la cancha del Gimnasio Multidisciplinario Victoria, arrancando a las 10:00 horas con la rama varonil entre Búhos de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, recibiendo a Dragones UAMM, en donde los visitantes dirigidos por José Zendejas lograron quedarse con la victoria gracias al marcador final de 7-5.

Por otra parte, en la rama femenil, Abejas UATSCDH, logró también imponer sus condiciones en la duela ante Búhos FDCSV con pizarra de 7-4, y levantar así el título de la competencia.

Después de concluir las finales, se celebró la premiación correspondiente a cargo del Director de Deportes y Recreación, Mtro. Julio Schauer Vela, acompañado por la Dra. Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, directora de la UATSCDH, Mtro. José Reyna Tinajero, director de la UAMM y el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV.

LOS CAMPEONES

Emiliano Ibarra

Josué Maldonado

José Vega

Óscar Silva

Entrenador: José Zendejas

LAS CAMPEONAS

Tania Aguilar

Natalia Olivares

Niña López

Ana Benavides

Entrenador: Manuel Villarreal