Manda Abejas en Tochito de Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.-Dando un golpe de autoridad en el emparrillado del CU Victoria, los representativos de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, Abejas, se proclamaron campeones y bicampeones de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Tochito Femenil y Varonil, respectivamente.

Partidos finales celebrados este miércoles 29 de octubre en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”.

Las damas resolvieron primero, superando a Delfines de la Facultad de Enfermería por marcador de 13-6.

En Semifinales las Enfermeras habían dejado en el camino a las chicas de la Facultad de Ciencias de la Educación, mientras que Trabajo Social superó a Comercio.

En la final de la rama varonil, Trabajo Social pasó por encima de los Zorros de Comercio, con marcador de 54-0, para proclamarse bicampeones del torneo.

Todos dirigidos por el coach David Puente Durham, Abejas varonil estuvo integrado por: Ángel Álvarez, Luis Aguilar, Diego Noyola, Ian Hernández, Jesús Padilla, Hugo Mireles, Martín Ibarra, Raúl Gutiérrez y Omar Delgado.

Abejas Femenil: Indra García, Danna Bocanegra, Valeria Carranza, Paloma Herrera, Valeria Martínez, Daniela Ortiz, Martha Tovar, Alondra Vázquez, Valeria Benavides, Fernanda Martínez, Renata Martínez y Erika Prado.

Al final de ambas contiendas, el Director de Deportes y Recreación de la UAT, Mtro. Julio Schauer Vela, fue el encargado de premiar, acompañado por la Secretaria Técnica de la UATSCDH, Mtra. Melisa Daniela González Hinojosa.