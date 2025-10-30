Lucas Silva, convocado a la Selección Mexicana Sub-15

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El futbolista Lucas Silva, hijo del exjugador de Correcaminos, fue convocado por la Selección Mexicana Sub-15 para integrar la lista de 22 jugadores que participarán en la próxima gira internacional en Albir, España.

Silva, quien actualmente milita en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca, ha destacado por su talento y liderazgo en el mediocampo, convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras de su categoría.

Su desempeño con los Diablos Rojos le valió nuevamente el llamado del técnico Yasser Corona, encargado de dirigir al combinado nacional Sub-15.

El equipo campeón del Torneo CONCACAF U15 se reunirá en territorio español para enfrentar una serie de partidos internacionales ante Polonia, Noruega y Arabia Saudita, con el objetivo de continuar su desarrollo y fortalecer el proceso rumbo a futuras competencias juveniles.

La convocatoria de Lucas Silva representa un motivo de orgullo no solo para el futbolista y su familia, sino también para Tamaulipas y en especial para los seguidores de Correcaminos, quienes recuerdan con cariño a su padre, el exmediocampista brasileño que dejó huella en el club universitario.

Con esta nueva oportunidad en el Tri juvenil, Lucas reafirma que el talento y la disciplina siguen siendo el camino para alcanzar los más altos niveles del fútbol mexicano.