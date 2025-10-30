Pondrán a ‘bailar’ a entrenadores

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Este próximo fin de semana se llevará a cabo la certificación para todos los entrenadores de zumba en el género de Ritmos Latinos y Fitness Integral.

Lo anterior fue dado a conocer por Gastón Cavazos Perales, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de Tamaulipas, quien añadió que estas certificaciones regresan con el propósito de actualizar a todos los instructores que imparten zumba.

“Será el 1 y 2 de noviembre cuando estemos realizando esta certificación, la cual tendrá como sede las instalaciones del gimnasio Pulso Gym, donde se busca que todos los entrenadores estén actualizados”, señaló.

Detalló que el taller será impartido por Carlos Martín Baeza García y tendrá un costo de 2,400 pesos.

“A los participantes se les estarán entregando 10 coreografías, además de talleres de ritmos, con la finalidad de que mejoren cada día más”, explicó.

Cavazos Perales indicó que se espera la participación de entre 15 y 20 entrenadores, en lo que marcará el reinicio de estas certificaciones.

“Es importante que asistan y participen, ya que buscamos que todos estén actualizados y certificados”, concluyó.