Díaz de León entre los mejores 10 de ciclismo de ruta

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El victorense Jesús Díaz de León logró colocarse dentro del Top Ten nacional en las pruebas de ciclismo de ruta y contrarreloj individual, durante el torneo celebrado en Ensenada, Baja California, que reunió a los mejores pedalistas de México.

Deteniendo el cronómetro en 32:54.87, con un promedio de velocidad de 28.7 km/h y picos máximos de 48.1 km/h, Díaz de León finalizó en sexto lugar dentro de la categoría Junior (17-18 años), a pesar de ser su primer año en la división (17 años). El victorense quedó a tan solo 40 segundos y 30 milésimas del podio.

Díaz de León tiene programadas dos competencias más para cerrar el año, las cuales disputará con su equipo Cristo Rey en los GFNY de Cozumel y San Luis Potosí. Aunque aún no cumple con la edad reglamentaria, su destacada trayectoria le valió una invitación especial y la autorización oficial de la organización del GFNY para participar.