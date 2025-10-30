Por Andrés Ramírez Acosta
Cd. Victoria, Tamaulipas.– El victorense Jesús Díaz de León logró colocarse dentro del Top Ten nacional en las pruebas de ciclismo de ruta y contrarreloj individual, durante el torneo celebrado en Ensenada, Baja California, que reunió a los mejores pedalistas de México.
Deteniendo el cronómetro en 32:54.87, con un promedio de velocidad de 28.7 km/h y picos máximos de 48.1 km/h, Díaz de León finalizó en sexto lugar dentro de la categoría Junior (17-18 años), a pesar de ser su primer año en la división (17 años). El victorense quedó a tan solo 40 segundos y 30 milésimas del podio.
Díaz de León tiene programadas dos competencias más para cerrar el año, las cuales disputará con su equipo Cristo Rey en los GFNY de Cozumel y San Luis Potosí. Aunque aún no cumple con la edad reglamentaria, su destacada trayectoria le valió una invitación especial y la autorización oficial de la organización del GFNY para participar.