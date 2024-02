Mantiene Corre Sub 15 el invicto en la LNJ

Con la victoria de un gol por dos en calidad de visitante frente a las Panteras de Río Bravo en la Liga Nacional Juvenil, el conjunto de Correcaminos se mantiene como invicto en la categoría Sub 15.

El encuentro correspondiente a la Jornada 8 de la Temporada, se celebró la mañana del pasado 10 de febrero en la Unidad Deportiva de Río Bravo, donde a pesar de las condiciones climatológicas un poco adversas debido al fuerte viento, lograron imponerse ante sus rivales.

Al iniciar el encuentro, rápidamente el cuadro naranja se hizo del dominio del partido, en un tiro de esquina al minuto ocho con un remate de cabeza por parte de Xavier García quien puso al frente a los visitantes 0-1 y de esta manera sorprendió a los locales que no se terminaban de adaptar al estilo de juego que se estaba planteando los naranjas.

Corre siguió insistiendo en el primer tiempo con múltiples llegadas y disparos de larga distancia, así como jugadas a balón parado sin concretarse de manera exitosa, pero con buenas sensaciones cada que se montaban al ataque.

Iniciando la segunda mitad, la UAT siguió metido en el partido y ocasionando jugadas de gol, esto derivó a una falta dentro del área de Río Bravo para el penal a favor de los tamaulipecos. Manuel Garza fue el responsable para disparar desde los once pasos sin embargo, el portero local recostó de buena manera para seguir cero a uno en el partido.

En los últimos diez minutos de acción, una jugada individual por parte de Manuel Garza terminó en gol y con esto llegaba el cero goles a dos para los de la capital, sacándose la espina después del penal.

Durante los últimos instantes del encuentro, Panteras pudo descontar en el marcador después de un balón parado, pero no evitó que Correcaminos Sub 15 se llevara los tres puntos a casa, llegando a 18 unidades y seguir de líderes absolutos en el actual torneo de la Liga Nacional Juvenil, categoría Sub 15.

En la siguiente Jornada 9, Correcaminos enfrentará a Inglaterra Reynosa el próximo domingo 18 de febrero a las 10:00 horas en el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”.