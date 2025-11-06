Domina Comercio en Pádel de Interfacultades UAT ZC

Victoria, Tamaulipas.- Haciendo valer su condición de favoritos, los binomios de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, dominaron sin contratiempos la eliminatoria del Pádel, en los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Torneo celebrado este miércoles 5 de noviembre en las flamantes instalaciones del Boll Pádel, donde se enfrentaron 3 equipos en la rama varonil y 5 en la femenil.

En lo que respecta a las damas, Atalia Betzabé Ramírez González y Julieta Nicole Saucedo Rodríguez, impusieron condiciones para colgarse la medalla de oro, dejando en segundo lugar a la dupla de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, integrada por Angela Gabriela Escot Bocanegra y Karol Yazmín Montoya García.

Por su parte, Jesús Ángel Valdez Vázquez y Rodrigo Cantú Méndez se agenciaron los máximos honores en la varonil, sobre Manuel Alberto de la Garza Pérez y Axel Alexis Guerra Reyes, de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

Al final del torneo, Enrique Cedillo Contreras, coordinador del torneo, premió a los finalistas.