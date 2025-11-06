Vaqueros Vs. Escolares, Final de Voli Mixto para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Dirección de Servicios Escolares se estarán enfrentando en la gran final del Torneo de Voleibol Mixto para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Los encuentros de semifinales se desarrollaron la noche del martes en el Gimnasio Multidisciplinario, en donde ambos partidos se tuvieron que definir en un tercer periodo, después de empatar en la cancha, dejando un gran sabor de boca entre los asistentes que se dieron cita para apoyar a su equipo favorito.

En el primer duelo, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria arrancaron venciendo en el primer set 25/19 a los Vaqueros FIC, quienes vinieron de atrás para imponerse de 19/25 y 6/15 en el segundo y tercer periodo, para de esta manera obtener el pase a la final del torneo.

Por otra parte, Escolares arrancó con el pie izquierdo al caer 21/25 ante la Dirección de Nóminas, pero logró recuperarse en el partido al salir victoriosos 25/23 y 15/8 y así sellar su boleto al duelo por el título de la temporada 2025.

De esta manera, la gran final del Torneo de Voleibol Mixto para Funcionarios UAT se jugará entre Vaqueros FIC y la Dirección de Servicios Escolares en fecha y hora por definir.